Everton 'cozinha' Alcaraz. Flamengo admite vendê-lo por menos do que custou

Carlos Alcaraz estacionou nos quatro jogos como titular na Premier League. Nos três últimos saiu do banco e não começa entre os 11 desde o clássico com o Liverpool, em 2 de abril.

Se não atingir seis partidas entre os titulares no campeonato inglês, o Everton não será obrigado a ficar com ele em definitivo. Faltam cinco rodadas para o encerramento do certame.

Aparentemente o clube da Inglaterra está evitando que o argentino atinja a meta. Assim não seria obrigado a exercer a compra, desembolsando aproximadamente 20 milhões de euros.