Neymar pai: feitos e defeitos de quem tornou o filho um negócio bilionário

Exageros de torcedor à parte, não foram poucos os feitos de Neymar da Silva Santos, o pai, para chegar até ali.

Figura quase tão controversa e midiática quanto o filho, Neymar pai encerrou uma carreira inexpressiva como jogador em 1997.

Mas, uma década depois, construiu fortuna bilionária explorando o talento, os dribles e principalmente a imagem de Juninho —apelido de Neymar na família.

Essa transformação é contada pela primeira vez em "Neymar", novo podcast original UOL Prime, que estreia nesta terça-feira no UOL e nas plataformas de podcast.

Com acesso a cinco mil páginas de documentos e 15 horas de entrevistas inéditas, os jornalistas Juca Kfouri e Pedro Lopes narram como Neymar pai fechou contratos, negociou transferências e transformou um menino da Baixada Santista em ídolo mundial do futebol.



Em paralelo, relembram também como Neymar Jr. emocionou torcidas, colecionou títulos e transformou um ex-mecânico em um empresário implacável.

"[Neymar pai] Devia ter um Nobel, porque em tudo o que ele fez, ele ganhou muito dinheiro. Ele fez tudo com o nome do filho. Multiplicou", diz Wagner Ribeiro, primeiro empresário de Neymar e amigo da família.



"Vi logo que era uma pessoa muito astuta e com uma visão empresarial muito potente. Sabia que tinha no seu filho um diamante, e que, em termos de negócios, podia aproveitar muito", endossa Jordi Mestre, vice-presidente do Barcelona entre 2015 e 2019, em depoimento exclusivo ao podcast.



Com Neymar Jr. de volta a um Santos egresso da Série B, com problemas financeiros e de infraestrutura, diretores, torcedores e mercado enxergam na capacidade de fazer negócios de Neymar pai uma esperança de renascimento.



Para a família Neymar, a aposta é outra: Juninho precisa recuperar seu futebol para ir à Copa do Mundo, enquanto o pai tenta ampliar o faturamento.



Parece uma aposta de alto risco, mas foi nesses termos que a família fechou o seu primeiro negócio milionário.