Vasco da Gama x Lanús: Palpite, Onde Assistir, Horário e Escalações

Mais de 10 escanteios no total

A média de escanteios por jogo na Sul-Americana 2025 é de 8,6. Considerando que ambas as equipes utilizam bastante as laterais, é plausível esperar um número elevado de escanteios nesta partida.

Mais de 2,5 gols no total

A média de gols por jogo na competição é de 2,48. Com ataques eficientes e defesas que concedem oportunidades, há uma boa chance de vermos pelo menos três gols nesta partida.

Gol após os 80 minutos: sim

Na Sul-Americana 2025, 25,81% dos gols foram marcados após os 80 minutos. Com o jogo possivelmente equilibrado, é provável que uma das equipes marque nos minutos finais.

Ambas as equipes marcam: sim

Com ataques produtivos e defesas que concedem gols, é razoável esperar que tanto Vasco quanto Lanús consigam balançar as redes nesta partida.