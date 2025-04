Decisivo, Mauricio cita influência da altitude e celebra vitória do Palmeiras na Libertadores

O meio-campista Mauricio fez o gol da vitória do Palmeiras, nesta quinta-feira, sobre o Bolívar, no Hernando Siles. Estêvão e Flaco López fizeram os dois primeiros e Mauricio deu números finais à partida depois de sair do banco de reservas. O meia celebrou o resultado importante em La Paz pela terceira rodada de grupos da Libertadores.

"Muito feliz. A gente sabe que jogar aqui é muito difícil, complicado. Mas viemos com uma proposta de jogo muito bem e observada pelo comissão e por nós jogadores. Conseguimos fazer um bom excelente primeiro tempo. No segundo custou um pouquinho ali na bola aérea em que eles tiveram felicidade. Feliz de poder entrar, ajudar, por voltar a marcar um gol que é muito importante para mim", disse à Paramount+.

Mauricio ficou quase dois meses longe do gramado depois de uma cirurgia no ombro direito. Desde seu retorno, esse é seu terceiro jogo saindo do banco de reservas. Dessa vez, entrou e foi decisivo depois do Verdão sofrer o empate depois de abrir 2 a 0.