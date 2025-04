Decisivo, Romero valoriza vitória com um a menos e reconhece: "Foi do jeito Corinthians"

"A gente precisava ganhar hoje. Uma vitória importante, né. Deixamos pontos aqui no jogo contra o Huracán, na Colômbia não conseguimos a vitória, e hoje tínhamos que vencer. Era obrigação ganhar hoje, e foi do jeito do Corinthians. Tentamos. A expulsão dificultou, mas tentamos bastante para levar esses três pontos, que vão nos ajudar muito a subir na tabela", disse Romero à ESPN.

Como dito por Romero, o resultado foi de suma importância para o Corinthians, que conseguiu seus primeiros três pontos na competição. O Alvinegro chegou aos quatro pontos e segue na terceira posição do Grupo C, ficando a apenas três pontos do líder Huracán-ARG e a somente um do segundo colocado (América de Cali-COL).

O Corinthians de Romero, agora, passar a focar novamente no Campeonato Brasileiro. O Timão visita o Flamengo neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do torneio nacional.