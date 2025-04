Cristian Olivera cita "sabor amargo" após empate do Grêmio pela Sul-Americana

Fim de jogo: Godoy Cruz 2×2 #Grêmio



Com gols de Edenilson e Aravena, empatamos com o Godoy Cruz na Argentina, pela terceira rodada da #SulAmericana25. O próximo compromisso do Tricolor é contra o Vitória, dia 27, pelo #Brasileirão2025. ?? #GCMxGRE pic.twitter.com/ODKpt7zzTA

? Grêmio FBPA (@Gremio) April 25, 2025

Desta maneira, a equipe comandada por Mano Menezes chegou aos sete pontos, na segunda colocação do Grupo D. O Godoy Cruz, por sua vez, segue na liderança da chave, com as mesmas sete unidades.

Os dois clubes, agora, voltam a focar em seus respectivos campeonatos nacionais. O Grêmio volta a campo neste domingo, contra o Vitória, pela sexta rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Barradão. Já o Godoy Cruz enfrenta o Atlético Tucumán, no Estádio Malvinas Argentinas, às 17h15 da segunda-feira. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Argentino.