Apesar da vitória corintiana, ainda dá tempo de desistir, viu, Dorival?

Time, ainda à espera de um técnico (será mesmo o Dorival?), afobado, perdido em todos os setores e facilmente neutralizado mesmo diante de um rival tão modesto.

O cartão vermelho do zagueirão só ressaltou todas essas vergonhosas deficiências alvinegras.

Ou seja, o torcedor corintiano tem que agradecer aos céus pela milagrosa e magra vitória diante do Racing nesta noite na Neo Química Arena.

Sim, pois para mim o melhor em campo não foi Angel Romero, autor do gol, ou qualquer outro atacante alvinegro.

O homem do jogo foi Matheuzinho, que foi um monstro do lado direito da defesa do Corinthians, mesmo jogando ao lado do improvisado Raniele.

Não fosse pelo lateral, que até gol em cima da linha tirou, o Timão não só poderia ter sofrido o empate, como também a virada dentro de sua casa.