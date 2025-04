Corinthians: interino diz que terá 'conversa' com Félix após nova expulsão

O técnico interino do Corinthians, Orlando Ribeiro, revelou que terá uma conversa com Félix Torres após nova expulsão do zagueiro, que deixou o jogo contra o Racing-URU ainda no 1° tempo após falta dura em Espinosa. O alvinegro, mesmo com um homem a menos, venceu por 1 a 0 pela Sul-Americana.

Não vejo, de momento, uma questão punitiva. Temos que ver os lances. Mas com certeza temos que conversar, vamos chamar ele para ver o que acontece. Se puder orientá-lo, é o que vamos fazer Orlando Ribeiro, sobre Félix Torres, em entrevista coletiva

O que mais o interino falou?

Fica para o próximo jogo? "Eu venho acompanhando o Corinthians mesmo sendo do sub-20. Sou funcionário do clube e vivo o dia a dia. O mais específico é conversar com o Fabinho Soldado."