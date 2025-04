Flaco dá show de tango na altitude e comanda vitória do Palmeiras 100%

O argentino ainda participou daquele que seria o quarto gol do Verdão, mas o impedimento foi corretamente marcado. O desempenho foi tão bom que já tem gente na internet perguntando o motivo de o Palmeiras ter contratado Vitor Roque.

Além do tango de López, o Verdão trouxe como novidade uma dobra de laterais pela esquerda, com Piquerez fazendo o papel de zagueiro, com Vanderlan jogando um pouco mais à frente. Estêvão jogou pela direita, com Aníbal e Martínez fazendo a proteção da zaga.

O Bolívar mostrou uma fragilidade técnica impressionante e se jogou para o campo de ataque depois de sofrer o 1 a 0. No contra-ataque de 3 contra 1 aos 45 minutos do 1º tempo, o Palmeiras fez o 2 a 0.

Na volta do intervalo, o time pregou. Estêvão saiu carregado e era comum ver jogadores do Palmeiras abrindo a boca para tentar respirar. A altitude cobrou o seu preço e, jutno com isso, o Bolívar aproveitou a dificuldade palmeirense em marcar os cruzamentos para empatar. Aqui dá para falar que Abel Ferreira demorou para mexer.

Parecia que o jogo ia se transformar em um jogo de ataque só do Bolívar, mas o Palmeiras reagiu imediatamente, fez o terceiro e aí Abel trocou. Fez as quatro substituições que faltava, mudando principalmente a marcação pela direita, onde os donos da casa conseguiam criar mais.