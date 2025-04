Flaco brilha, Palmeiras vence Bolívar e abre seis pontos na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Bolívar, por 3 a 2, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Flaco López, Estêvão e Mauricio anotaram os gols palmeirenses na altitude de La Paz, enquanto Fabio Gomes (duas vezes) fez para os donos da casa, no Estádio Hernando Siles, na Bolívia.

Com este resultado, o time de Abel Ferreira chega à sétima vitória consecutiva na temporada e ao novo jogo de invencibilidade. A equipe, então, permanece com 100% de aproveitamento na Libertadores, e lidera o Grupo G, com nove pontos somados. O Bolívar, por sua vez, fica em terceiro lugar, com três pontos.

As equipes voltam a campo pela quarta rodada da Libertadores apenas no dia 7 de maio. O Palmeiras vai até o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, no Estádio La Nueva Olla, a partir das 21h30 (de Brasília). Enquanto o Bolívar duela com o Sporting Cristal, às 23 horas, no Estádio Nacional do Peru.