Palmeiras vence com drama genuíno; Corinthians, com drama desnecessário

No segundo tempo, o Palmeiras tentou segurar o resultado e foi sumindo em campo. O Bolívar empatou e parecia que partiria para a virada, mas aí um ótimo contra ataque puxado por Flaco acabou no gol de Maurício. Drama real, falta de ar, falta de pernas, pressão. Só que o Palmeiras foi valente e segurou firme a vitória.

Libertadores

Nos últimos 13 anos, o Bolívar ganhou 24 dos 35 jogos que fez em casa pela Libertadores, com vários brasileiros como vítimas. Eram 5 vitórias seguidas, 9 das últimas 10. Não é moleza jogar lá.

O drama real do Palmeiras contrastou com um drama que não deveria ter ocorrido de forma alguma em Itaquera.

O Corinthians sobrevive na Copa Sul-Americana após vencer o Racing, do Uruguai, por 1 a 0. Quinto colocado no Campeonato Uruguaio e praticamente sem chances neste grupo difícil da Sul-Americana, o Racing chegou a Itaquera com nove desfalques e vários reservas em campo. Mesmo assim, começou melhor do que um Corinthians inteirinho titular. E ganhou vantagem em campo após a expulsão de Félix Torres, com 12min de partida. O zagueiro, aquele mesmo que já "tentou" dar o título paulista para o Palmeiras com uma expulsão estúpida na final, precisa levar um pito daqueles depois de mais esta estupidez.

Mesmo com um a menos, o Corinthians buscou a vitória no segundo tempo. Mas as chances do Racing no final da partida foram tão claras que é preciso chamar a vitória de milagrosa. Tudo isso de forma desnecessária.

Para começo de conversa, o Corinthians sequer deveria ter colocado tantos titulares em campo, tendo um jogo daqui a três dias contra o Flamengo pelo Brasileiro. Na rodada anterior, Ramón Díaz tinha colocado um time misto para jogar na Colômbia. A Sul-Americana não é - ou não deveria ser - prioridade corintiana para a temporada. Com reservas, possivelmente teria vencido o Racing (com tantos desfalques, repito) do mesmo jeito. Seria mais inteligente jogar a Sul-Americana como jogou nos últimos anos, levando na flauta e com jogadores menos utilizados.