Everson critica Botafogo por confusão e cita Textor: 'Arruma repercussão'

Everson, do Atlético-MG, fez críticas ao Botafogo após o empate entre as equipes terminar em confusão nesta quarta-feira (20). O goleiro do Galo chegou até a citar John Textor, dono da SAF do time carioca.

Pela circunstância do jogo, ficamos com a menos no primeiro tempo, com certeza é um ponto a se comemorar. Infelizmente, se joga assim. O pessoal do Botafogo quis gritar demais, quis arrumar muita confusão. A gente sabe que o próprio dono do clube consegue arrumar muita repercussão fora, questionando a arbitragem, mas infelizmente está aí. Está tendo uma confusão. A gente tem que focar no nosso. Sabemos que a gente precisa pontuar mais no Brasileiro, mas diante de todas as circunstâncias, hoje é um ponto a se comemorar. Diante do adversário, briga pelo título e a gente que jogou mais de 50 minutos com a menos. Everson, ao SporTV

Confusão começou com Barboza

Tudo começou com o zagueiro Alexander Barboza. O defensor do Botafogo se mostrou bastante irritado após ser expulso em lance com Igor Rabello nos acréscimos. Após o jogo, ele se dirigiu a algum membro do Atlético-MG próximo aos vestiários e gritou: "vem aqui", enquanto tentava se aproximar da porta do vestiário da equipe rival.