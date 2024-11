Palmeiras vence Bahia com gol no VAR em final dramático e cola no Botafogo

A única finalização ao gol saiu aos 40 minutos, quando Veiga cobrou falta na entrada da área com maestria no ângulo esquerdo de Adriel — sem chances de defesa.

O Bahia encontrou muito espaço no lado direito do ataque, onde Caio Paulista e Dudu eram responsáveis pela marcação. O Tricolor de Aço abriu o placar com Luciano Rodríguez, em boa finalização de fora da área, e teve a chance de ampliar com Jean Lucas minutos depois, mas diminuiu o ritmo após o Palmeiras empatar o jogo.

2º tempo teve roteiro dramático para o Palmeiras

O Palmeiras seguiu com uma atuação ruim no segundo tempo e viu o Bahia empilhar chances para marcar o segundo. Weverton salvou, e a equipe da casa pecou demais nas finalizações.

Aos 34 minutos, Biel saiu cara a cara com o goleiro e chutou por cima. Aos 39, Tiago marcou o segundo gol do Bahia, mas a bola bateu em Jean Lucas (impedido), e o gol foi anulado no VAR.

Aos 43, Flaco López virou o jogo para o Palmeiras com um lance onde a bola bateu no travessão, quicou dentro do gol e saiu. A arbitragem de campo mandou seguir, mas o VAR apareceu para confirmar o gol.