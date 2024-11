Atlético x Botafogo tem confusão no fim e cobrança de Hulk a Luiz Henrique

O empate sem gols entre Atlético-MG e Botafogo, pela 34ª rodada do Brasileirão, terminou com muita confusão no Independência, nesta quarta-feira (20), com direito a expulsão de Luiz Henrique. O atacante Hulk, da equipe mineira, se irritou com a postura do próprio Luiz Henrique e cobrou humildade do atleta do Glorioso em entrevista logo após o clima quente na saída do gramado.

Confusão começou com Barboza

Tudo começou com o zagueiro Alexander Barboza. O defensor do Botafogo se mostrou bastante irritado após ser expulso em lance com Igor Rabello nos acréscimos. Após o jogo, ele se dirigiu a algum membro do Atlético-MG próximo aos vestiários e gritou: "vem aqui", enquanto tentava se aproximar da porta do vestiário da equipe rival.

Hulk dá 'carteirada' e cita Luiz Henrique

O clima quente seguiu dentro de campo. Hulk e Marlon Freitas discutiram na saída do gramado, com o camisa 7 do Galo citando uma suposta fala de Luiz Henrique em direção ao goleiro Matheus Mendes, reserva do Atlético-MG.