Botafogo empata com Atlético-MG com um a mais e deixa Palmeiras encostar

O Botafogo agora vê o Palmeiras encostar na briga pela liderança. O Glorioso chegou aos 69 pontos, se manteve na ponta, mas a diferença para o rival paulista caiu para dois pontos, já que o Verdão venceu o Bahia e chegou aos 67. O Atlético-MG, por sua vez, foi aos 43 e aparece na 11ª colocação.

Classificação e jogos Brasileirão

O jogo foi disputado no Independência e com portões fechadas. A Arena MRV, casa do Galo, foi interditada pelo STJD por causa dos incidentes na final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

O final da partida ainda teve muita confusão. Na saída do campo, Hulk cobrou humildade a Luiz Henrique, falou que ficou sete anos na seleção brasileira, enquanto o atacante do Botafogo chegou recentemente ao time canarinho. Depois, já do lado de fora do campo, ainda sobrou empurra-empurra entre seguranças do Botafogo e da Arena Independência. A arbitragem voltou ao VAR, viu Luiz Henrique atirando uma garrafa durante a confusão entre os seguranças e expulsou o jogador do Botafogo.

A partida desta quarta-feira foi uma prévia da final da Libertadores. Atlético-MG e Botafogo se enfrentam no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, valendo a taça continental.

As duas equipes voltam a campo no sábado (23). O Botafogo recebe o Vitória, às 19h30 (de Brasília). Mais tarde, às 21h30, o Atlético-MG visita o São Paulo. Os dois jogos são válidos pela 35ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi quente, com direito a expulsão e Botafogo melhor. O Atlético-MG até começou a partida controlando as ações, mas o domínio passou a ser do Botafogo depois dos 10 minutos iniciais. Sem torcida, as discussões dentro de campo ficaram mais claras e fáceis de serem ouvidas. O time carioca criou as principais chances de abrir o placar, mas parou em Everson na melhor delas. O controle ficou ainda maior após Rubens receber dois cartões amarelos e ser expulso. A criatividade, no entanto, não foi o ponto forte do Glorioso, que abusou dos cruzamento, mas sem conclusões.