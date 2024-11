Da várzea à CBF, Ednaldo leva seleção para 'casa', mas foge dos holofotes

O presidente Ednaldo Rodrigues levou a seleção brasileira para a sua "casa", mas foge dos holofotes na Bahia.

O que aconteceu

Natural de Vitória da Conquista, o presidente Ednaldo está presente em Salvador, mas tem aparições discretas na rotina da seleção brasileira que treinou no Barradão e enfrentará o Uruguai na Fonte Nova.

Ednaldo só "se misturou" uma vez, quando acompanhou as entrevistas coletivas de André e Léo Ortiz em uma das salas do Barradão. O presidente chegou em cima da hora e saiu sem falar com os jornalistas.