Furada? em baixa no Flamengo, Varela deve ser o responsável por marcar Vini

O lateral-direito disse que foi resgatar dois amigos em meio ao conflito entre torcedores do Peñarol e a polícia às vésperas da partida contra o Botafogo pela Libertadores.

Estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica Varela