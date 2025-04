Espera de 2 anos por Ancelotti fez CBF patinar com 3 técnicos e viver crise

A CBF mirou o italiano Carlo Ancelotti desde a saída de Tite com a eliminação nas quartas da Copa do Mundo de 2022, há mais de dois anos. De lá para cá, o Brasil teve três técnicos "tampões", enfrentou crise nas Eliminatórias e agora se frustra pela segunda vez com seu plano A para assumir a seleção pentacampeã.

Primeira tentativa

A entidade máxima brasileira queria um treinador de renome após a última Copa e tinha Ancelotti como favorito para comandar o ciclo até 2026. O treinador do Real Madrid foi sondado antes mesmo do início do mundial no Qatar, já que a saída de Tite era certa, e havia se mostrado inclinado a abrir conversas, mas só deixaria o clube no final da temporada europeia —ou seja, depois de junho de 2023.

No entanto, a negociação foi se arrastando em 2023 enquanto o interino Ramon Menezes tapava a lacuna imediata no cargo. O técnico da base da seleção ficou à frente da equipe principal por três compromissos, todos amistosos, conquistando apenas uma vitória.