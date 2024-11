Fã já rodou o Brasil para homenagear diretor da CBF: 'É meu maior ídolo'

O carinho pelo Rodrigo Caetano foi por ser o primeiro dirigente que eu conheci. Ele trabalhava no Vasco, eu pedi uma camisa. Ele disse que se o Vasco ganhasse, daria a camisa em tal local e horário. E ele cumpriu. Além de ser um cara de palavra, é competente. Ele é o melhor diretor executivo do Brasil, não à toa está na seleção e conquistou o último título nacional do Vasco, em 2011 [Copa do Brasil]

Robertinho vai a todos os jogos de Rodrigo Caetano na Bahia, mas também viaja para mais longe em partidas importantes da carreira do dirigente. Ele já foi para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, sempre estendendo uma faixa: "Rodrigo Caetano, o melhor diretor executivo de futebol do Brasil".

Ao saber que a seleção atuaria na Fonte Nova contra o Uruguai, nesta terça-feira (19), Roberto reservou o mesmo hotel do Brasil e comunicou Caetano, que deu ingresso para ele acompanhar o duelo pelas Eliminatórias. Robertinho também providenciou uma faixa para Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, com os dizeres: "Resgatou o orgulho de torcer pelo Brasil".

"Eu tenho tatuagem do Vasco e até torci um pouco contra quando ele trabalhou no Flamengo e nos enfrentou. É uma relação de amizade, sou fã mesmo. E também gosto do trabalho do Ednaldo, é baiano, um conterrâneo. Já conheço ele da Federação Baiana de Futebol e sei que é um cara humilde, competente. Resolvi homenageá-lo também", disse Robertinho.

Roberto Pedrosa não estava interessado em Vini Jr, Raphinha ou Dorival Júnior, Robertinho estava ali para ver novamente o seu maior ídolo após Roberto Dinamite.