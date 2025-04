Viagem, grana e mais: versões da imprensa gringa em rolo de Ancelotti e CBF

Mesmo assim, a CBF confiava no acerto, mas Ancelotti voltou atrás e "culpou" o Real Madrid. De acordo com o Marca, o time merengue surpreendeu os intermediários ao proibir o italiano de fechar o contrato. Ancelotti assinou com o Real até o meio de 2026.

O Real não colocou impeditivos financeiros, liberou a negociação, mas não a assinatura do contrato. O time não teria pedido uma "indenização" para liberar o comandante antes do fim de seu vínculo. Já os representantes de Ancelotti negam que o técnico tenha exigido receber os salários equivalentes à próxima temporada.

Ancelotti teria uma oferta da Arábia Saudita com salário de 50 milhões de euros por temporada, o equivalente a R$ 321,7 milhões. O jornal não especificou qual time estaria interessado no italiano.

O Real se incomodou desde o início com a forma com que as negociações entre CBF e Ancelotti foram conduzidas. De acordo com o jornal, o treinador acertou com a entidade verde-amarela antes de negociar sua saída dos merengues.

O time também reprovou a viagem de Ancelotti à Londres e não queria pagar salários do último ano de contrato. O clube entendia que, por liberar o técnico um ano antes do fim do vínculo, sem uma compensação da CBF, ficaria livre da obrigação.