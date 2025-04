Casão: Ednaldo teve Jesus na mão, mas se deu mal com Ancelotti por orgulho

Na visão do colunista, a seleção brasileira só está sem treinador a pouco mais de um ano da Copa do Mundo por causa do orgulho ferido e do excesso de poder de Ednaldo.

Para Casagrande, Jorge Jesus é a bola da vez na seleção.

O Jorge Jesus deu a mão e quando ele viu que o Real caiu na Champions, ele se virou e foi para o Ancelotti sem motivo algum.

O Jorge Jesus é um excelente treinador, está louco para treinar a seleção brasileira, estava caminhando para isso e o Ednaldo largou para ir no outro por causa dele, porque ele está querendo. Não é o Brasil, não é a seleção brasileira, tudo fica em segundo plano para o Ednaldo, o primeiro plano é ele.

Ele é o centro das atenções. Então, ele quer o Ancelotti e foi atrás do Ancelotti até agora, e nós estamos perdendo tempo. Falta um ano para a Copa do Mundo e estamos sem treinador por causa disso -- do orgulho do Ednaldo, do excesso de poder que ele mesmo se deu.

Casagrande

Assista ao vídeo: