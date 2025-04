Intermediários da CBF deixam seleção em encruzilhada por novo técnico

O Palmeiras joga no dia 31 de maio contra o Cruzeiro, inicia a preparação para o Mundial na sua Academia de Futebol, em São Paulo, na semana do dia 2 de junho e viaja no dia 9 para Greenboro, na Carolina do Norte.

Abel Ferreira é fundamental em todo este processo. Ainda que a CBF pudesse cogitar um empréstimo para as partidas contra Equador e Paraguai, em 4 e 9 (!) de junho, seguir para o Mundial e retornar para a seleção em julho, ainda assim seria criminoso a presidente do Palmeiras liberar seu técnico na semana de preparo final.

Com a possível ida de Carlo Ancelotti para o Al Hilal, Jorge Jesus poderia vir para o Brasil. Mas quem dirigiria o Real Madrid e o Al Hilal no Mundial de Clubes?

É a encruzilhada da incompetência e da centralização. De onde saíram os negociantes da fracassada contratação de Carlo Ancelotti? Diego Fernandes e Pepe Costa.

Enquanto isso, em Brasília, trata-se de tentar ideologizar uma pergunta simples. Nada na relação da CBF com o poder é ideológico. Tudo é fisiologismo. Se o PC do B tem um representante no prédio da Barra da Tijuca e se o PL pede uma Audiência Pública, isto não é direita x esquerda. Tudo é interesse particular ou de grupos.

A pergunta, em Brasília, é simples de se responder e pode ser com respondida apenas com a presença do Coronel Antônio Carlos Nunes na Câmara Federal: Nunes assinou o acordo para validar a eleição de Ednaldo Rodrigues estando em pleno exercício de suas faculdades mentais e cognitivas?