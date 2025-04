Inocência e vergonha: Renan e Alicia criticam CBF após recusa de Ancelotti

Alicia: CBF achou que daria balão no presidente do Real Madrid

A CBF não pode ver uma vergonha que ela quer ir lá passar. É uma novela que se desenrola em um capítulo triste. [...] Acharam que iam dar 'balão' no Florentino Perez? É o cartola mais 'cascudo' do mundo do futebol. [...] Achar que iam fazer isso [fechar entre CBF e Ancelotti], comunicá-lo [o Perez] e ele assinar o cheque [da multa de rescisão], para mim é de uma inocência ou arrogância imensas. Tanto por quem negociou pela CBF quanto do Ancelotti.

Alicia Klein

