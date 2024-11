Cirurgia de Arrascaeta abre espaço ao jogador mais caro da história do Fla

Um dos principais nomes do Flamengo, Arrascaeta chegou ao seu limite e precisou passar por cirurgia. A artroscopia no joelho direito realizada no último dia 14 abriu brecha para um jogador que ainda busca seu espaço na equipe: Carlos Alcaraz.

O que aconteceu

O meia argentino chegou ao Rubro-Negro em setembro com o rótulo de contratação mais cara da história do clube. O Flamengo desembolsou cerca de R$ 110,6 milhões ao Southampton, da Inglaterra, para ter o jovem de 21 anos.

Seu início na equipe foi complicado. Logo na estreia, ele foi expulso na derrota para o Corinthians por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.