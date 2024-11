A vida sem Gabigol: Fla vive lacunas com adeus do ídolo e lesão de Pedro

Com o adeus consumado segundo as palavras do próprio Gabigol, o Flamengo vive um desafio para 2025: preencher as lacunas no ataque deixadas não só por ele como também por Pedro, artilheiro da equipe na temporada e que, por causa da grave lesão, só irá retornar aos gramados no meio do ano que vem.

O que aconteceu

A tendência é a de que o Flamengo vá ao mercado em busca de um centroavante. Pelo menos é o que garante o atual presidente do clube, Rodolfo Landim, apesar de terem eleições marcadas para dezembro e não haver certeza de que o seu candidato de situação, Rodrigo Dunshee, irá vencer o pleito.

Vice de futebol atual, Marcos Braz deixou claro que não continua em 2025 independente de quem vença. Foi o dirigente, ao lado do diretor-executivo Bruno Spindel, que tomou frente de todas as negociações de jogadores de 2019 para cá.