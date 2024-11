Engenheiro fez 1º gol no gramado que ele mesmo cuida e que recebe o Brasil

O bom gramado do Mangueirão foi elogiado pelo técnico Dorival Júnior, que deu um boné da seleção ao ídolo do Remo. A grama já havia sido elogiada quando o Brasil recebeu a Bolívia, pelas Eliminatórias, no ano passado.

A dificuldade é grande diante de muito calor e chuva e Belém, mas o palco está sempre bem cuidado. Para piorar, um show recente da Ludmilla deixou o gramado ruim. Houve, porém, tempo hábil para consertar.

O Dorival veio elogiar, me deu um boné e agradeceu. Eu fiquei muito feliz. É um trabalho minucioso, diário, a gente irriga quando falta água, cuida quando chove, é muito calor, umidade, shows. A gente cuida desse gramado como um filho. Demos um gás danado para receber a seleção no melhor estado possível. Todos trabalharam até 0h. Valeu a pena