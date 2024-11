Dorival confirma seleção sem Paquetá e com Gerson para enfrentar Venezuela

"Já tinha ideia da repetição, não tive dúvida em momento algum. É sobre Paquetá, Arana, André. Todos de muito bom nível, merecem respeito e terão oportunidades. André quando entrou deu resposta positiva, Paquetá vai reencontrar seu melhor momento, é tudo questão de tempo. A definição já havia acontecido [antes das lesões]", disse Dorival, explicando os planos para o duelo desta quinta-feira, em Maturín.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Gerson x Paquetá. "Ninguém deixa de ser titular. Preciso de decisões e definições, acredito que não podemos ignorar o momento do Gerson no Flamengo, um dos principais jogadores ao longo de um período considerável. Confio no Paquetá e ele sabe disso, na partida anterior a saída do Paquetá no Chile com a entrada do Gerson ganhamos mobilidade. Não por culpa de quem saiu, Paquetá tem muito bom nível e a minha confiança, amanhã de repente pode entrar e ser decisivo. Não especificamente na função do Gerson, ele tem essa característica, eu confio, e mesmo sem iniciar não é considerado reserva. Todos podem atuar a qualquer momento".

Possibilidade de chegar em 2025 com mais calma e retorno do Neymar. "A nossa situação não era totalmente favorável, viemos de uma posição lá atrás. Jogamos quatro nas Eliminatórias, com três vitórias e uma derrota, e não mudamos muito a situação na tabela. Temos ganhado gradativamente nesse processo, sempre respeitei nos clubes e resultados apareceram. Indo para o 13º jogo, é pouco para tudo aquilo que precisa acontecer e pouco tempo para desenvolver. Esse período é diminuído a cada momento, com jogadores já conhecendo mais o trabalho, buscando alternativas a cada jogo, funções diferentes e até imperceptíveis no olhar geral. Isso gera diferença grande e considerável na posse de bola, temos retomado a bola de forma rápida em todos os setores do campo. Nenhum perigo de gol nos dois últimos jogos, com exceção do gol do Chile. Nenhuma jogada de contra-ataque ou por dentro, envolvendo a última linha. Ganhamos mais volume ofensivo assim, que estava faltando desde a Copa América. Estamos tentando diminuir esse tempo para tornarmos a equipe mais segura, mas com alternativas ofensivas mais fortes, que sempre foram um diferencial no futebol brasileiro".

Outras respostas de Dorival

Lesões

"Tivemos umas situações complicadas nos últimos tempos. Uma lesão em cima da outra, praticamente. Militão, Bremer? Neymar aí voltando. Faz parte do nosso trabalho, não é fácil passar por esse momento. Isso faz com que o jogador crie uma couraça, uma resiliência, e se fortaleça. Ninguém deseja [lesão], acabou acontecendo, e que todos possam voltar rapidamente e brigando por seus espaços".