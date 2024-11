Botafogo vê chance de título diminuir, e Corinthians 'zera' rebaixamento

O Botafogo viu suas chances de título diminuírem, mas ainda assim se manterem altas após o tropeço contra o Cuiabá no último sábado (9), pela 33ª rodada do Brasileirão. O time carioca só empatou no Nilton Santos.

Na parte inferior da tabela, o Corinthians praticamente zerou a possibilidade de rebaixamento, segundo levantamento do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Botafogo tropeça, e Palmeiras aumenta chances

O tropeço do Botafogo contra o Cuiabá fez a chance de título do Glorioso diminuir. Muito também porque o Palmeiras venceu o Grêmio e diminuiu a diferença dos cariocas na ponta apenas para quatro pontos.