Atlético-MG empata com Caracas e perde chance de abrir vantagem na liderança

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Atlético-MG visitou o Caracas no estádio Olimpico de la UCV, empatou em 1 a 1 e perdeu a chance de abrir vantagem na liderança. Vicente Rodríguez (contra) foi quem balançou as redes para a equipe mineira, enquanto Jeriel De Santis igualou para os mandantes.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos cinco pontos, na primeira colocação do Grupo H, mas não aproveitou a oportunidade de aumentar sua diferença de somados em relação ao próprio Caracas que, com a derrota, permaneceria com quatro somados, na segunda posição da chave. Do outro lado, a o time venezuelano também alcançou cinco somados, na vice-liderança.

O Atlético-MG retorna aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Mirassol, no Maião, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 18h30, o Caracas visita o Universidad Central de Venezuela, pela 13ª rodada do Campeonato Venezuelano.