"Tivemos oportunidades", lamenta Ronald após derrota do Vitória na Sul-Americana

O Vitória, agora, volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Pela sexta rodada, o Rubro-Negro enfrenta o Grêmio, às 18h30 (de Brasília) do domingo (27), no Barradão. Já o Cerro Largo, na próxima segunda-feira (28), visita o Racing-URU, pela 13ª rodada da Primeira Divisão do Campeonato Uruguaio.