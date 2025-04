Uma convincente vitória para 'virar a chave' do SP na temporada

Bem, pois agora não falta mais nada, porque esta vitória de hoje foi para lá de significativa para o Clube da Fé.

Afinal de contas, ganhar do Libertad, então líder do Grupo D, lá no Paraguai, é tarefa das mais complicadas desta fase de grupos da Libertadores.

Só não é mais difícil do que jogar na altitude!

E, por mais que tenha dado uma boa dose de sorte, principalmente no pênalti desperdiçado por Melgarejo, podemos dizer que foi uma vitória justíssima!

O Tricolor conseguiu chegar com bastante perigo ao gol defendido por Morínigo, e soube aproveitar suas melhores chances, com Lucas Ferreira e com André Silva, para sacramentar a vitória.

Agora já podemos dizer até mesmo que o São Paulo está virtualmente classificado para as oitavas da competição da Conmebol.