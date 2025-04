Goleiro John falha, e Botafogo perde do Estudiantes pela Libertadores

O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Estudiantes, nesta quarta-feira, em La Plata. Com o resultado, os alvinegros se complicaram no grupo A da Libertadores, se mantendo com três pontos, em terceiro. Já os argentinos foram a seis, na vice-liderança.

O gol da vitória dos donos da casa aconteceu no primeiro tempo, com Carrillo, que contou com falha de John.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Carabobo-VEN, no dia 6 de maio, na Venezuela. Já o Estudiantes viaja para enfrentar a Universidad de Chile-CHI, no Chile.