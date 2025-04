Atlético-MG perde chances e cede empate ao Caracas na Copa Sul-Americana

Fim de Papo debate a rodada de hoje. Assista ao vivo

As equipes voltam a campo pela Sul-Americana na quinta-feira (08): enquanto o Atlético-MG visita o Deportes Iquique no Chile, às 19h (de Brasília), o Caracas vai ao Peru para enfrentar o Cienciano, às 23h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades, além do gol contra marcado. O Galo só conseguiu abrir o placar do duelo com o tento anotado pelo meia do Caracas, que acabou acertando o próprio gol. Nenhuma das equipes finalizou com grande perigo durante os 45 minutos iniciais, ainda que o Atlético tenha somado 61% de posse de bola na primeira metade de jogo.

Na segunda etapa, o Galo perdeu muitas oportunidades e acabou cedendo o empate. O elenco brasileiro teve chances de aumentar a vantagem no confronto, mas não soube converter em gols as melhores jogadas. Em uma boa chance, o Caracas quebrou as linhas dos visitantes e conseguiram igualar a partida.

Gols e destaques

O Caracas criou a primeira oportunidade. Em contra-ataque, o camisa 9 da equipe venezuelana aproveitou chance de longe e quase abriu o placar, mas Everson evitou o gol com boa defesa.