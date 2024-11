Corinthians supera falha de Hugo, vira contra o Vitória e se afasta do Z4

Como foi o jogo

Vitória superior no começo e falha de Hugo. O time baiano foi para o abafa inicial e, em pressão na saída de bola corintiana, abriu o placar logo aos 9 minutos da etapa inicial após falha do goleiro Hugo Souza. O arqueiro pediu desculpas pelo erro que ocasionou em gol do adversário.

Corinthians cirúrgico. Na metade do primeiro tempo, o Corinthians segurou a pressão do Vitória e empatou com Yuri Alberto, em bela troca de passes envolvendo Memphis Depay e Rodrigo Garro.

Pressão do Corinthians após o empate. Perto do final da etapa inicial, Yuri quase colocou os visitantes em vantagem após aproveitar a sobra de um chute de Memphis, exigindo boa defesa de Lucas Arcanjo. Minutos depois, foi a vez de Memphis praticamente fazer um golaço em um chute colocado.

Novo abafa do Vitória. O Vitória voltou ligado após o intervalo, assim como no começo do primeiro tempo, e levou perigo ao Corinthians com Gustavo Mosquito e Carlos Eduardo.

Virada do Corinthians. A pressão do Vitória não surtiu efeito como no primeiro tempo e, em um belo passe de Garro, foi a vez de Memphis balançar as redes, virar o placar e colocar o Corinthians em vantagem.