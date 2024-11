Botafogo tropeça no Cuiabá, empata em casa e vantagem na liderança diminui

Pressão alvinegra. O Botafogo voltou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto que terminou o primeiro, empurrando o Cuiabá e criando chances. O Cuiabá, que não conseguia encaixar tanto a marcação como outrora, passou a fazer mais faltas para parar o time adversário. Não à toa foram três cartões amarelos nos minutos iniciais.

Quedas e reclamações. Os jogadores do Botafogo reclamaram bastante com a arbitragem sobre as constantes quedas dos integrantes da equipe do Cuiabá. Aos poucos, a torcida também passou a vaiar cada queda e pressionar o árbitro.

Mudanças. No decorrer do segundo tempo, os dois técnicos fizeram modificações. O Botafogo apostou em mexidas para tentar arrastar o Cuiabá para a defesa, e até conseguiu, mas sem a efetividades na hora de finalizar a jogada que era esperada. As bolas alçadas na área se mostraram como alternativas, porém, sem sucesso no "toque final". Algumas finalizações de média distância levaram perigo, e a chance mais clara foi de Júnior Santos, que Marllon tirou em cima da linha.

Tudo ou nada. Nos minutos finais, o Botafogo foi para frente da forma que conseguiu, e a tática ficou mais para trás. Dentro do campo do Cuiabá, as alas se mostravam como caminho, mas a equipe permanecia com obstáculos para a conclusão das jogadas.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, em jogo contra o Cuiabá, pelo Brasileiro Imagem: JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Lances importantes

Para longe. Aos 22 minutos do 1º tempo, Derik roubou a bola no meio de campo e lançou Pitta. Ele avançou pela ponta e ajeitou para a chegada de Filipe Augusto, mas, da entrada da área, mandou para fora.