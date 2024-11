Palmeiras e Fortaleza garantem vaga na Libertadores; veja quem já está lá

Palmeiras e Fortaleza se juntam ao Botafogo. A equipe carioca, que lidera o Campeonato Brasileiro, conquistou sua vaga ao vencer o Vasco no meio de semana.

Nenhum dos três já classificados garantiu vaga direta na fase de grupos matematicamente. Os quatro primeiros ao término do Brasileirão vão aos grupos, enquanto o quinto e o sexto vão para a pré-Libertadores.

Brasil pode ter até nove vagas

O Brasil pode 'dominar' o número de vagas na Libertadores de 2025. Além das vagas destinadas aos seis melhores do Brasileirão — quatro diretas e duas na pré-Libertadores — e outra do campeão da Copa do Brasil, o país já garantiu mais uma porque tem dois representantes na final da Libertadores deste ano.

A nona vaga pode vir da Sul-Americana. Se o Cruzeiro vencer o Racing na final que será disputada no próximo dia 23, garantirá a classificação para a Libertadores de 2025.

O G6 do Brasileirão pode virar G8. Caso os campeões da Libertadores (Botafogo ou Atlético-MG) e da Copa do Brasil (Flamengo ou Atlético-MG) terminem dentro do G6 do Brasileirão, as vagas que teriam pelo Brasileirão serão repassadas às equipes seguintes na tabela.