Vitória perde para Cerro Largo e amarga lanterna do grupo na Sul-Americana

O Vitória foi derrotado pelo Cerro Largo por 1 a 0, hoje, no Barradão, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O gol dos uruguaios saiu dos pés de Facundo Peraza. Ele saiu aos 29 minutos do segundo tempo. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, Maximiliano Añasco cruzou para a área e, de cabeça, o atacante cabeceou no canto inferior direito, no contrapé de Lucas Arcanjo.

O Vitória caiu para a lanterna do Grupo B da Sul-Americana. Os brasileiros ainda não venceram na competição e acumulam dois pontos. O Cerro Largo, por sua vez, conheceu sua primeira vitória e subiu para o segundo lugar, com quatro pontos.