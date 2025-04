John culpa gramado após falha que resultou na derrota do Botafogo para o Estudiantes

Fim de jogo. Estudiantes 1 x 0 Botafogo.

"Acabei dando azar na hora do gol. Fui infeliz. Temos que saber quando erramos. Por mais que eu não ache um erro, por conta da grama. Acho que não tivemos uma boa atuação, mas agora vamos trabalhar para melhorar", disse.

Com o resultado, o Botafogo segue com apenas três pontos no grupo A, na terceira posição. O próximo desafio da equipe carioca será no dia 6 de maio, contra o Carabobo-VEN, na Venezuela.