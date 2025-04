Botafogo na Argentina fica longe do campeão continental

Definitivamente o Botafogo não se comporta como campeão brasileiro e da Libertadores.

Jogou mal em La Plata, viu Artur perder gol feito logo no começo do jogo contra o Estudiantes, John fazer milagre depois e, no fim do primeiro tempo, comer um frango de proporções continentais.

No segundo tempo, sem que o Botafogo jogasse melhor, em contra-ataque, Savarino faria um golaço não fosse o travessão se impor.