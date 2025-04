Zubeldía manda mais um recado para críticos do seu trabalho no São Paulo

Dá para falar que o ano do São Paulo seria ainda melhor se Zubeldía tivesse testado seus garotos ainda antes. O argentino vacilou ao não usar Alves, Ferreirão e até mesmo Ryan Francisco no Paulistão, é verdade. Mas, na hora que eles entraram, eles corresponderam também por causa da mudança do sistema tático do comandante.

O uso de três zagueiros, com Ferraresi subindo como lateral e as chances dadas para o Ferreirinha estão se provando acertadas. Era estranho ver Luciano no banco mesmo com um time tão desfalcado, mas essa é mais uma decisão que se prova acertada no momento. Já Bobadilla nunca convenceu quando teve a chance e seu status de reserva é altamente justificável.

Zubeldía mostra repertório, mostra conhecer a competição e dá sinais importantes de ter a sua liderança respeitada no vestiário, o que é fundamental para qualquer comandante.

O São Paulo agora chega ao seu oitavo jogo sem perder. Está invicto e é líder na Libertadores. Está invicto e a três pontos do G4 no Brasileirão. Está ruim? Longe disso. Pena que a diretoria não sabe comunicar isso ao seu torcedor e prefere ficar em silêncio vendo sua torcida se dividir entre ataques e defesas ao treinador.