Filipe Luís perpetua Jesus e busca título que mentor não teve no Flamengo

Não podemos falar em outra maneira nesse mundo que não seja ganhar, ganhar e ganhar. Jorge Jesus

Estilo de jogo: Filipe Luís foi o escolhido para esta fase da temporada porque conhece o "DNA do Flamengo", ou seja, traria um futebol ofensivo. Jorge Jesus também conhecia bem e o Fla tem buscado alguém que possa ter o mesmo sucesso desde então. Com filosofias de jogo para frente, times compactos e dispostos a correrem riscos, os dois treinadores se assemelham. O ex-lateral, porém, tenta evitar que a formação dele seja comparada a de Jesus.

"Briga" com os jogadores: Filipe Luís não tem medo de arrumar algum debate mais acalorado, ainda que momentâneo, com os atletas, seja no treino ou em campo. Recentemente, discutiu com Gabigol na final da Copa do Brasil. Jorge também tinha vários episódios assim no dia a dia, inclusive o famoso "está mal, Arão".

Modelo de treinos: os dois são participativos e colocam muita intensidade nos treinos. Filipe ativou a memória dos torcedores ao aparecer correndo ao lado do elenco no aquecimento, algo que já fazia no sub-20, e sendo bem ativo durante os treinamentos, participando e dando orientações frequentes. Era desta maneira também com o português, de quem anotou todas as atividades feitas no Fla.

Escalação: Outro ponto em comum é o fato de confirmar a escalação apenas perto do jogo. Um hábito dos dois é treinar uma equipe que deve ser a titular, mas sempre com abertura para mudanças. O time só é passado para os jogadores, de fato, faltando pouco tempo para a partida. Filipe surpreendeu, por exemplo, ao entrar com Gabigol de titular na estreia dele, mesmo sem ter mostrado isso no treino de véspera. Cinco anos atrás, ele mesmo admitiu que essa era uma prática de Jesus.

Não gosta de poupar: Um dos grandes debates do Flamengo no ano foi sobre poupar, mas Filipe Luís não é entusiasta da ideia. Logo na chegada ele já deixou claro que não pretende preservar atletas neste momento, apesar de precisar às vezes, algo bem parecido com o que Jesus fazia.