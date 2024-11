Flamengo pede, e PM de Minas fará esquema especial de segurança na final

A PM do Rio de Janeiro terá uma logística de encontro e escolta a partir da Cidade do Rio de Janeiro até a divisa com Minas Gerais. A partir daí, a responsabilidade passa para a polícia local.

Solicitamos que sigam as orientações das autoridades locais e trabalhem em parceria com a PM para que toda a operação seja concluída com sucesso. Nota do Flamengo

Veja a nota na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em nome do presidente, Rodolfo Landim, do vice-presidente, Rodrigo Dunshee, e do vice-presidente de gabinete, Diogo Lemos, entrou em contato com governos e órgãos de segurança para facilitar a assistência necessária aos rubro-negros que estarão em Belo Horizonte para a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, domingo, às 16h, na Arena MRV.

A direção do clube manteve conversas com o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que fez a ponte com o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para garantir o respaldo aos nossos torcedores.

A pedido do Governador Zema, o comando da Polícia Militar de Minas Gerais, através do Comandante Geral, Coronel Frederico, fará um esquema especial de segurança para a torcida do Flamengo, que será acompanhada antes, durante e após a decisão da Copa do Brasil.