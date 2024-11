Novembro Negro: Flamengo lança campanha com camisas especiais; veja fotos

O lançamento é em parceria com a Braziline. As peças podem ser adquiridas a partir desta sexta-feira (80) nas lojas oficiais e na internet.

A peça principal estará disponível nos modelos masculino, feminino e juvenil. Com as outras camisas, dois dos modelos serão vendidas apenas no masculino. A camiseta chamada "cultura" terá a variedade dos três modelos.

Os valores das camisas variam. A principal será R$ 239,90 a masculina, R$ 219,90 a feminina e R$ 199,90 a infantil. A "cultura" é R$ 99,90 na masculina, R$ 89,90 a feminina e R$ 79,90 a infantil. As outras duas custam R$ 119,90.

Estamos chegando a quase 30 anos de parceria com o Flamengo e, ainda assim, após todo esse tempo, ainda nos sentimos orgulhosos e emocionados a cada coleção lançada. As peças que celebram o Dia da Consciência são simbólicas, tanto pela mensagem que transmitem, quanto pelo impacto que podem ter na rotina das pessoas Carlo Mossi, diretor de negócios da Braziline

O Flamengo divulgou o vídeo da campanha. Participam dela Jorge Aragão, Bruno Henrique, Gabigol, Wesley, Plata, Valéria Cantuário, do feminino, Rafaela Silva (judoca) e o ala do Fla Basquete Gui Deodato.