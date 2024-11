Bruno Henrique? Luiz Araújo e De la Cruz voltam? Como está a disputa no Fla

Os dois jogadores estão no campo correndo e dependem da evolução para serem aproveitados. O tempo de recuperação inicial dava conta de que só retornariam no final do mês. A tendência é que estejam pelo menos na viagem com o grupo.

Luiz Araújo está um pouco à frente de Nico De la Cruz. Ele está fora há mais tempo, mas ainda precisará recuperar o ritmo de jogo antes de ganhar mais minutos.