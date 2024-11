Flamengo: Arrascaeta pediu calma antes de sair e vai no sacrifício de novo

Parece um filme repetido no Flamengo: Arrascaeta disputará mais um fim de ano no sacrifício. Desta vez, ele tem um problema no joelho e precisará passar por um procedimento ao término da temporada. Depois de sentir na final contra o Atlético-MG, ele pediu calma a Filipe Luís na substituição e teve breve conversa sobre a saída.

O que aconteceu

Arrascaeta sentiu o joelho no segundo tempo. Ele sinalizou que estava com dores, correu durante alguns segundos e depois pediu que Filipe Luís segurasse a substituição. "Calma", disse ao ver Alcaraz pronto para entrar. O treinador, porém, manteve a ideia. Depois de aplaudir o uruguaio, eles se cumprimentaram com um toque de mãos e Filipe o puxou para dizer algo. O meia respondeu e o comandante abriu os braços, vendo o atleta ir cabisbaixo para o banco.

Não é de hoje que Arrasca vem com problemas no joelho. Na semifinal contra o Corinthians, por exemplo, ele sentiu na antevéspera da partida e precisou deixar o treino. Fazendo um trabalho especial, voltou no dia seguinte iniciando a atividade separado dos companheiros e se juntando a eles depois. No Maracanã, entrou em campo como titular.