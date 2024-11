Volta de Marcelo ao Flu teve ídolo discreto, títulos, privilégio e lesões

O título da Recopa Sul-Americana, já em março deste ano, foi o último de Marcelo com a camisa carioca. O 1° semestre, aliás, ficou marcado por lesões depois de o ídolo se destacar no Campeonato Carioca: foram ao menos três contusões, todas por problemas musculares.

Sai Diniz, entra Mano

A mudança no comando técnico do Fluminense, ocorrida em julho, desandou de vez a trajetória do lateral no seu clube formador. Assim que Mano Menezes chegou, Marcelo viu o companheiro de posição Diogo Barbosa ganhar mais minutos e ameaçar sua vaga de titular.

Marcelo engatou boa parceria com Fernando Diniz, mas viu cenário mudar com chegada de Mano Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Já com status de reserva, o lateral deu seu primeiro indício de insatisfação após a eliminação na Libertadores para o Atlético-MG. "É difícil falar porque eu entrei no 2° tempo. Quando você está dentro do campo, é diferente de quem está fora. Mas eu acredito que eles foram merecedores e fizeram mais do que a gente", disse ele, já no fim de setembro.

A gota d'água ocorreu na sexta (1º), quando Marcelo foi acionado por Mano aos 44 minutos do 2° tempo do duelo contra o Grêmio. O veterano não gostou de ser chamado e irritou o treinador, que desistiu da alteração e acionou John Kennedy.