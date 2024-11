Como foi o diálogo de Mano e Marcelo? Dublador capta parte da treta; veja

A discussão de Mano Menezes e Marcelo, ocorrida nos minutos finais de Fluminense 2x2 Grêmio, partida do Campeonato Brasileiro, foi parcialmente desvendada pelo dublador Gustavo Machado, famoso por divulgar leituras labiais em jogos de futebol. Ele ressaltou, no entanto, que trata-se de uma "interpretação" do ocorrido.

Como foi o diálogo?

Machado conseguiu captar parte da treta, já que o lateral estava de costas para a câmera do Sportv no momento da rixa. O duelo ocorreu na sexta (1).

Depois de Marcelo questionar Mano, o técnico esbravejou, rebateu e desistiu de colocar o jogador em campo — o atleta, aliás, rescindiu seu vínculo com o Fluminense na tarde de sábado (2).