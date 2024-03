Fluminense é campeão da Recopa com Arias herói e exorciza fantasma LDU

Cano em ação durante Fluminense x LDU, duelo da Recopa Sul-Americana Imagem: DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

A arbitragem irritou torcedores, jogadores e a comissão técnica do Fluminense. As reclamações por conta da cera dos equatorianos explodiram quando Facundo Tello deu apenas dois minutos de acréscimos. Depois do apito final, as duas comissões técnicas invadiram o gramado e iniciaram um pequeno tumulto. Os tricolores queriam cobrar o árbitro, enquanto os equatorianos pareciam querer apenas esquentar - mais ainda - os ânimos.

Mudanças de Diniz acertaram o Fluminense no segundo tempo

John Kennedy deu energia para o ataque do Fluminense. O atacante entrou no lugar de Felipe Melo depois do intervalo e ajudou a equipe tricolor a finalizar. No entanto, os donos da casa continuaram com dificuldades de criar, e, mesmo com mais volume de arremates, o perigo não aumentou.

Diniz mexeu, e o Fluminense melhorou. O treinador apostou em Marcelo, Renato Augusto e Douglas Costa, a partir dos 20 minutos, e eles entraram bem, criando, aos poucos, um volume ofensivo que deixou a LDU desconfortável. A pressão resultou em um belo gol de Jhon Arias para abrir o placar.

John Kennedy foi expulso na sequência do primeiro gol. Em um lance de imprudência, o atacante do Flu deu um pisão no joelho de Zambrano. O árbitro mostrou o cartão vermelho direto.