Grêmio toma virada, mas empata com Flu nos acréscimos em jogo quente no Rio

Cano é chamado, mas Kauã Elias resolve de cabeça. Diante de um adversário fechado e rápido nas interceptações, Mano Menezes chamou Germán Cano para aumentar a força ofensiva de seu elenco. O argentino não chegou a entrar naquela ocasião porque Kauã Elias, centroavante titular, brilhou em escanteio cobrado por Lima e virou de cabeça: 2 a 1.

Kauã Elias marcou de cabeça após escanteio cobrado por Lima Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Grêmio vai para o tudo ou nada e é premiado em meio à confusão. Desesperados, os visitantes partiram com tudo rumo ao empate e, já na casa dos 49 minutos, conseguiram um pênalti quando Arezo, ao ser lançado dentro da área, foi atropelado por Fábio enquanto tentava driblar o goleiro. O lance gerou revolta dos jogadores do Fluminense e, em meio à confusão, Felipe Melo acabou expulso por reclamação. Reinaldo, quatro minutos depois da marcação, bateu forte e definiu o resultado: 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2x2 GRÊMIO

Data e horário: 1° de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima

VAR: Rafael Traci

Cartões amarelos: Martinelli, Ganso, Kauã Elias, Fábio, Arias, Thiago Santos (FLU); Soteldo, Braithwaite, Reinaldo, Villasanti, Renato Gaúcho (GRE)

Cartões vermelhos: Felipe Melo (FLU)

Gols: Braithwaite (GRE), aos 25 min do 1° tempo; Arias (FLU), aos 42 min do 1° tempo; Kauã Elias (FLU), aos 20 min do 2° tempo; Reinaldo (GRE), aos 53 min do 2° tempo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal), Lima (John Kennedy) e Ganso (Nonato); Arias, Keno (Marquinhos) e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes