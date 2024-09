Atlético vence Flu com Deyverson predestinado e vai à semi da Libertadores

Passou raspando a trave. Lyanco encontrou Gustavo Scarpa nas costas de Diogo Barbosa. O camisa 6 levou para a perna esquerda e bateu colocado. A bola passou muito perto da trave direita de Fábio.

Na rede pelo lado de fora. Arana invadiu a área pela esquerda e cruzou forte. Fábio espalmou, mas a bola se ofereceu para Hulk na segunda trave. O camisa 7 tentou finalizar de qualquer jeito e mandou a bola na rede pelo lado de fora.

Explode na trave! Após dividida entre Hulk e Thiago Santos, a bola se ofereceu para Battaglia na entrada da área. O camisa 21 do Galo soltou a bomba, mas viu o chute explodir na trave esquerda de Fábio, que não esboçou reação.

Thiago Silva salva! Scarpa arrumou espaço pela direita e cruzou rasteiro na área. Fábio desviou, mas a bola sobrou para Guilherme Arana do outro lado. O lateral chutou cruzado, mas Thiago Silva, com a ponta do pé, mandou para escanteio.

Deyverson abre o placar: 1 x 0. No começo do segundo tempo, Scarpa recebeu na linha de fundo e cruzou na área. Deyverson se antecipou a Thiago Silva e cabeceou. A bola desviou no zagueiro e entrou no ângulo direito de Fábio.